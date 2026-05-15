40-річний Мануель Ноєр визначився, чи залишиться в Баварії ще на один сезон
Ноєр проведе у складі Баварії наступний сезон (Фото: ФК Баварія)
Воротар і капітан Баварії Мануель Ноєр продовжив контракт із мюнхенським клубом.
Нова угода розрахована до літа 2027 року. Баварія також продовжила контракт із запасним воротарем Свеном Ульрайхом, повідомляє пресслужба клубу.
«Я не поспішав із рішенням і тепер дуже щасливий, — прокоментував Ноєр продовження угоди. — Тут усе саме так, як треба: з цією командою ми можемо перемогти будь-кого; я щодня із задоволенням їду на Зебенер Штрассе й демонструю свій найкращий рівень. У нашій воротарській команді ми тримаємося разом і намагаємося постійно підвищувати планку, підштовхуючи один одного та якнайкраще готуючись до матчів».
Наступний сезон стане для легендарного 40-річного голкіпера 16-м у складі Баварії.
Ноєр перейшов у Баварію із Шальке в 2011 році. У складі мюнхенців він виграв 32 трофеї, зокрема рекордні 13 разів ставав чемпіоном Німеччини і двічі перемагав у Лізі чемпіонів. У 2014 році фінішував третім у голосуванні за Золотий м’яч.
У 2009−2024 роках Ноєр виступав за збірну Німеччини, з якою виграв чемпіонат світу-2014. Після Євро-2024 Мануель завершив міжнародну кар'єру.
Раніше повідомлялося, що Баварія достроково виграла Бундеслігу і встановила клубний рекорд.