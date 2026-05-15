40-річний Мануель Ноєр визначився, чи залишиться в Баварії ще на один сезон

Нова угода розрахована до літа 2027 року. Баварія також продовжила контракт із запасним воротарем Свеном Ульрайхом, повідомляє пресслужба клубу.

«Я не поспішав із рішенням і тепер дуже щасливий, — прокоментував Ноєр продовження угоди. — Тут усе саме так, як треба: з цією командою ми можемо перемогти будь-кого; я щодня із задоволенням їду на Зебенер Штрассе й демонструю свій найкращий рівень. У нашій воротарській команді ми тримаємося разом і намагаємося постійно підвищувати планку, підштовхуючи один одного та якнайкраще готуючись до матчів».

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Наступний сезон стане для легендарного 40-річного голкіпера 16-м у складі Баварії.

Ноєр перейшов у Баварію із Шальке в 2011 році. У складі мюнхенців він виграв 32 трофеї, зокрема рекордні 13 разів ставав чемпіоном Німеччини і двічі перемагав у Лізі чемпіонів. У 2014 році фінішував третім у голосуванні за Золотий м’яч.

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У 2009−2024 роках Ноєр виступав за збірну Німеччини, з якою виграв чемпіонат світу-2014. Після Євро-2024 Мануель завершив міжнародну кар'єру.

Раніше повідомлялося, що Баварія достроково виграла Бундеслігу і встановила клубний рекорд.