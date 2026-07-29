Легендарний Мануель Ноєр оголосив, коли збирається завершити кар'єру
Мануель Ноєр — один із найкращих голкіперів в історії (Фото: REUTERS/Brian Snyder)
Воротар Баварії Мануель Ноєр заявив, що наступний сезон, найімовірніше, стане для нього останнім у професійному футболі.
«Я не виходжу на матчі з думкою: „Це моя остання гра“ — незалежно від того, чи це може бути мій останній матч на тому чи іншому стадіоні. Але, схоже, все йде до того, що я завершу кар'єру», — цитує 40-річного футболіста Bayern & Germany.
Ноєр зізнався, що мотивацією для продовження кар'єри для нього є нинішній проєкт Баварії, який будує головний тренер Венсан Компані.
«Ймовірно, у 85% випадків я б уже завершив кар'єру. Але з цим складом, персоналом і тренерським штабом грати — суцільне задоволення. Ми завжди маємо шанс боротися за кожен трофей. Із цією командою ми перебуваємо серед найкращих. Саме тому цей склад, команда та структура, яку ми маємо в клубі, стали тими 15%, через які я сказав собі: „Я точно маю продовжити“. Це просто приносить величезне задоволення», — відзначив воротар.
У травні Ноєр продовжив контракт з Баварією ще на рік. Наступний сезон стане для Мануеля 16-м у складі мюнхенської команди.
Ноєр перейшов у Баварію із Шальке в 2011 році. У складі мюнхенців він виграв 32 трофеї, зокрема рекордні 13 разів ставав чемпіоном Німеччини і двічі перемагав у Лізі чемпіонів. У 2014 році фінішував третім у голосуванні за Золотий м’яч.
За збірну Німеччини Ноєр провів 128 матчів, став чемпіоном світу у 2014 році. Остаточно завершив міжнародну кар'єру після ЧС-2026.