Нагадали про скандал на Євро-2024: новачка Реала освистали під час дебютного матчу

Іспанського захисника Марка Кукурелью освистали під час його дебютного матчу за мадридський Реал.

Це сталося в неділю, 16 серпня, під час товариської зустрічі проти німецького Шальке 04 на стадіоні Фелтінс-Арена в Гельзенкірхені. Матч завершився перемогою мадридців із рахунком 3:0.

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Кукурелья, який влітку 2026 року перейшов до Реала з Челсі, вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Альваро Каррераса. Практично кожне його торкання м’яча супроводжувалося гучним свистом і гулом із трибун.

Як повідомляє Yahoo Sports, причина негативної реакції німецьких уболівальників пов’язана з давньою образою. Свист на адресу іспанця не був пов’язаний ні з його грою за мадридський клуб, ні з самим Шальке.

Німецькі фанати досі не пробачили Кукурельї епізод із чвертьфіналу Євро-2024. Тоді м’яч влучив у руку захисника у штрафному майданчику, однак арбітр не призначив пенальті. Іспанія зрештою вибила Німеччину з турніру, а УЄФА згодом визнала, що одинадцятиметровий у тому епізоді мав бути призначений.

Відтоді Кукурелью освистують на німецьких стадіонах.

Раніше повідомлялося, що Кукурелья зробив татуювання із зображенням обличчя головного тренера збірної Іспанії після перемоги на ЧС-2026.