Фіналіст ЧС-2010 очолив одну з найсильніших збірних Європи

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Про це повідомляє Королівська федерація футболу Бельгії.

49-річний наставник підписав контракт, який діятиме до завершення чемпіонату Європи-2028. До виконання своїх обов’язків він приступить із 15 серпня.

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Останнім місцем роботи ван Боммела був бельгійський Антверпен, з яким він у сезоні-2022/23 оформив історичний золотий дубль, вигравши чемпіонат країни та Кубок Бельгії. Також у його тренерському резюме є ПСВ та німецький Вольфсбург.

Як футболіст ван Боммел виступав за ПСВ, Барселону, Баварію та Мілан, а у складі збірної Нідерландів провів 79 матчів і був фіналістом чемпіонату світу 2010 року.

Разом із новим головним тренером до штабу «червоних дияволів» увійшли Боудевейн Зенден, Маартен Мартенс та Рейньєр Роббемонд.

Спортивний директор Федерації футболу Бельгії Венсан Маннар заявив, що задоволений призначенням нового наставника.

«Марк ван Боммел і його штаб голодні до успіху та сповнені амбіцій. Я переконаний, що завдяки своєму міжнародному досвіду вони допоможуть збірній Бельгії прогресувати й досягати результатів», — сказав Маннар.

Сам ван Боммел наголосив, що для нього це велика честь.

«Бельгія має чудових футболістів і величезний потенціал. Разом із моїм штабом ми хочемо побудувати дисципліновану, амбітну та сміливу команду, яка зможе конкурувати з найкращими у світі», — зазначив новий наставник.

Про це повідомляє Королівська федерація футболу Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп став новим головним тренером збірної Німеччини.

Перед цим Славен Біліч став головним тренером збірної Хорватії.

Крім цього, збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером замість Роберто Мартінеса.

Також була інформація, що президент Федерації футболу Італії підтвердив переговори з Пепом Гвардіолою.