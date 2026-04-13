«Ребров не залишиться». Циганик назвав головного кандидата на посаду тренера збірної України

13 квітня, 22:47
Сергій Ребров (Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Сергій Ребров (Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Журналіст і коментатор Ігор Циганик поділився інформацією щодо майбутнього головного тренера національної збірної України.

Читайте також:
«Гроші не мотивують». Збірна України втратила два млн євро через невихід на ЧС-2026 — коментатор Віктор Вацко

На своєму YouTube-каналі Циганик заявив, що Ребров планує покинути посаду головного тренера збірної України, а головним кандидатом на заміну є Мирон Маркевич.

«Наскільки я розумію, Ребров не залишиться головним тренером збірної України. Але це не рішення УАФ. Це рішення, безпосередньо, Реброва.

Реклама

Але вже вирішується, хто буде тренувати команду. Прізвище? Звичайно! Головне прізвище — це Мирон Маркевич, він мав би прийняти цю команду.

Але ще є контракт в Реброва. Тут виникає така схема. Вона є у секретних чатах. На момент червневого збору, ще до закінчення контракту Реброва, тренувати команду може Олег Лужний, як голова Комітету професійного футболу. А потім він передасть Мирону Маркевичу. Зараз воно обговорюється так", — розповів Циганик.

Контракт Сергія Реброва з УАФ чинний до 31 липня 2026 року.

У березні під його керівництвом збірна України не вийшла на чемпіонат світу, програвши Швеції у півфіналі плей-оф кваліфікації (1:3).

Раніше тренер Олег Федорчук назвав Маркевича ідеальним наставником для національної команди.

Сам Маркевич заявив, що наразі не може прокоментувати інформацію про можливе призначення у збірну України.

Також журналіст Михайло Співаковський заявив, що національну команду може очолити екснаставник Карпат Владислав Лупашко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сергій Ребров Збірна України Мирон Маркевич Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies