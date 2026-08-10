«Треба апетити збавити». Маркевич різко розкритикував українського футболіста через відхід із Полісся

Український тренер Мирон Маркевич прокоментував ситуацію навколо футболіста Олексія Гуцуляка, який залишив Полісся на правах вільного агента, і наразі залишається без клубу.

На думку фахівця, рішення піти з житомирського клубу мало сенс лише за умови, що футболіст уже мав конкретний варіант для продовження кар'єри, повідомляє Sport.ua.

«Тільки час покаже, чи став його відхід із Полісся помилкою, але, я думав, що він йде з Полісся… І в нього вже є новий клуб, конкретний клуб, куди він відразу перейде. Бачте, не сильно його й розхватали. Я не знаю, яка тому причина, але знаю одне: якщо ти йдеш з команди, то у тебе має бути конкретний варіант — команда, з якою ти відразу підпишеш контракт», — сказав Маркевич.

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Тренер припустив, що однією з причин відсутності нового клубу можуть бути фінансові вимоги 28-річного вінгера.

«Він хоче грати у футбол чи ні? Треба свої апетити трохи збавити. Є такий фільм: За двома зайцями. Не знаю, мені важко щось говорити з цього приводу, але знаю одне: якщо ти йдеш — ти повинен розуміти, куди ти йдеш. Я не знаю, що завадило йому залишитися у Поліссі. Він був лідером, його любили вболівальники», — зазначив Маркевич.

Гуцуляк виступав за Полісся протягом останніх двох сезонів. За цей час він провів 65 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку турецьких Істанбула та Коджаеліспора, Аль-Вахди з ОАЕ та бельгійського Андерлехта. Також з’являлася інформація, що футболіст розраховує отримувати в новій команді близько 1,5 млн євро на рік.

Раніше Руслан Ротань розповів, що потрібно Поліссю для перемоги в чемпіонаті України.