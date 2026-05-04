«Цю епопею треба закінчувати». Маркевич зізнався, чи отримував пропозицію очолити збірну України

Маркевич розповів, що наразі не отримував офіційної пропозиції очолити команду, повідомляє Sport.ua.

«За великим рахунком, мені нема чого коментувати, оскільки сам беру інформацію з преси. Зі мною ні Андрій Шевченко, ні хтось із керівництва УАФ не зв’язувався. Я вважаю, що цю епопею потрібно швидше закінчувати, а то, якщо чесно, все наелектризовано і часом доходить до смішного», — сказав Маркевич.

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22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

Згодом коментатор Віктор Вацко заявив, що головним тренером збірної України стане Мальдера.

Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України.