«Я завжди готовий». Маркевич підігрів чутки про можливе призначення у збірну України

Мирон Маркевич вже очолював збірну України у 2010 році (Фото: ФК Карпати Львів)

Маркевич зазначив, що спокійно ставиться до чуток про можливе призначення у збірну, повідомляє Футбольний Диван.

«Абсолютно спокійно. Принаймні є про що поговорити зараз людям», — сказав тренер.

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На запитання, чи готовий він очолити національну команду фахівець відповів: «Ну, ви мені такі питання ставите. Я завжди готовий. Як воно буде — побачимо».

75-річний тренер також відреагував на закиди щодо віку, які періодично з’являються в обговореннях.

«Нехай приїдуть сюди, подивляться, побігають зі мною, побачать, який у кого вік», — додав він.

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. На чолі збірної він провів чотири матчі. Останнім місцем Маркевича були Карпати, які він очолював у 2023−2024 роках.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.