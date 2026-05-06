Капітан і захисник Парі Сен-Жермен Маркіньйос вийшов на перше місце за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів серед бразильських футболістів.

Виїзний матч-відповідь проти Баварії в півфіналі став для Маркіньйоса 121-м у ЛЧ. Він обійшов легендарного ексзахисника мадридського Реала Роберто Карлоса, який провів 120 поєдинків у головному єврокубковому турнірі Європи.

Реклама

Роберто Карлос відіграв 107 матчів у ЛЧ за Реал і 13 за турецький Фенербахче. У Маркіньйоса всі поєдинки — у складі ПСЖ.

У загальному списку гравців з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів Маркіньйос наразі посідає 22-ге місце. Лідером є португальський бомбардир Кріштіану Роналду — 183 поєдинки.

31-річний Маркіньйос виступає за Парі Сен-Жермен з 2013 року. Капітаном команди він став у 2020-му. Минулого сезону захисник вперше виграв із парижанами Лігу чемпіонів, у фіналі французька команда розгромила міланський Інтер — 5:0.

Нагадаємо, ПСЖ у першій зустрічі з Баварією здобув домашню перемогу з рахунком 5:4. Матч-відповідь визначить фіналіста ЛЧ, який у вирішальному матчі зіграє проти лондонського Арсенала.

Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо негативних оцінок поєдинку парижан із Баварією в півфіналі Ліги чемпіонів.