Ексфутболіст збірної України отримав нову роботу в бразильському клубі

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст відповідатиме за тренувальний процес, моніторинг і розвиток юних гравців

«Це велика радість мати можливість розпочати цю роботу в Парані. Я хочу поділитися своїм досвідом, щоб допомогти в розвитку спортсменів, а також людей. Клуб має традицію пошуку гравців, і ми працюватимемо над подальшим зміцненням цього процесу», — сказав Марлос.

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Марлос розпочинав свій футбольний шлях на батьківщині у Бразилії, де захищав кольори Корітіби та Сан-Паулу. Транзитом через уругвайський Рентістас у 2012 році він опинився в харківському Металісті. Вже влітку 2014-го бразилець перейшов до донецького Шахтаря, у складі якого виступав протягом семи з половиною років. У складі «гірників» Марлос завоював 12 трофеїв, серед яких — чотири золоті медалі чемпіонату України.

У 2017 році футболіст отримав українське громадянство та виступав за національну збірну, де провів 27 матчів і забив один гол. Він був учасником Євро-2020.

На початку 2022 року півзахисник залишив Україну. Протягом року він виступав за Атлетіко Паранаенс", а з початку 2023-го перебував у статусі вільного агента. Офіційно Марлос завершив кар'єру гравця у травні 2024 року, встигнувши отримати тренерську ліцензію категорії В та попрацювати у структурі клубу Сан Жозенсе.

Раніше повідомлялося, що ексзірка Шахтаря та Металіста Марсіо Азеведо завершив кар'єру у 40 років і визначився з новою професією.