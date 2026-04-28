Лунін відвідав матч другої ракетки України на турнірі в Мадриді — фото

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру в Мадриді (Іспанія) .

У рамках четвертого кола Марта здолала у двох сетах американку Кеті Макнеллі - 6:3, 6:2.

За перемогою Костюк на власні очі спостерігав воротар мадридського Реала Андрій Лунін, який разом із дружиною Анастасією відвідали тенісний матч.

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Фото: instagram.com/lunin_andrey

Фото: instagram.com/lunin_andrey

Пара підтримувала Костюк, яка другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі іспанського тисячника.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка сенсаційно вибила третю ракетку світу Коко Гауфф.

Марта стартувала на турнірі з другого кола, де здолала Юлію Путінцеву з Казахстану, після чого в третьому сенсаційно вибила п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США.

Костюк залишається єдиною представницею України на WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді.

Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Також у другому раунді вибули Дар’я Снігур і Юлія Стародубцева. Перед цим після першого кола зі змагань вилетіли Даяна Ястремська та Олександра Олейникова.

Ангеліна Калініна дійшла до третього раунду, де поступилася екс-першій ракетці світу Наомі Осаці.

Зазначимо, що Марта відвідала матч мадридського Реала перед стартом на турнірі в Мадриді.