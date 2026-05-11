Один з уболівальників вибіг на поле і спробував ударити футболіста парасолькою (Фото: Одеська обласна футбольна асоціація)

Поєдинок вищої ліги чемпіонату Одеської області між клубами Хаджибей та Енергетик не був дограний через скандальну поведінку гравців.

Як видно з трансляції матчу, яку опублікувала Одеська обласна футбольна асоціація, сутичка почалася ближче до завершення поєдинку, коли на табло був нічийний рахунок — 0:0. Протягом усього матчу напруга між командами поступово зростала, а конфлікт вибухнув після грубого фолу.

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Гравець Хаджибея жорстко зіграв проти суперника, за що арбітр одразу показав жовту картку. Після цього між футболістами почалася словесна перепалка, яка швидко переросла в масову бійку.

У бійці взяли участь не тільки гравці на полі, а й запасні футболісти та представники тренерських штабів обох команд.

На поле вибіг навіть дідусь і спробував вдарити футболіста парасолькою.

У підсумку арбітри показали ще по одній червоній картці представникам обох команд, однак через масові заворушення було ухвалено рішення достроково завершити матч.

ФСК Хаджибей — це аматорський футбольний клуб із селища Усатове Одеської області. Команда є одним із лідерів регіонального футболу і виступає в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях, зокрема ДЮФЛУ.

СК Енергетик із Теплодара виступає в регіональних змаганнях.

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