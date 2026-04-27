У неділю, 26 квітня, відбувся матч у рамках 37-го туру Сегунди, в якому зіграли Уеска і Сарагоса.

На останніх хвилинах поєдинку стався скандальний епізод за участю голкіпера гостей Естебана Андради.

У компенсований до другого тайму час, за рахунку 1:0 на користь Уески, 35-річний воротар штовхнув центрального захисника господарів поля Хорхе Пулідо, який щось йому сказав.

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За цей інцидент Естебан отримав другу жовту картку і був вилучений. Воротар добряче розлютився і побіг до Пулідо, якого вдарив кулаком в обличчя.

У підсумку на полі почалася масова бійка між представниками обох команд. У результаті арбітр також вилучив з поля воротаря Уески Дані Хіменеса і захисника Сарагоси Дані Тасенде.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Андраді загрожує тривала дискваліфікація. Воротар уже визнав свою провину.

«Мені дуже шкода за те, що сталося. Це погано відбивається на репутації клубу, на вболівальниках, а особливо на такому професіоналі, як я. Це була моя вина, я втратив концентрацію в той момент. Я хочу попросити вибачення у Хорхе Пулідо, тому що ми колеги. Я готовий прийняти будь-які наслідки, які може накласти на мене ліга», — наводить слова футболіста пресслужба Сарагоси.

Уеска здобула мінімальну перемогу і піднялася в зону стикових матчів за збереження прописки у Другому дивізіоні Іспанії. Сарагоса опустилася на 21-ше місце в таблиці - зона прямого вильоту.

Уеска — Сарагоса 1:0

Гол: Сьєлава, 65 (пен.)

Вилучення: Хіменес, 90+13 — Андрада, 90+8, Тасенде, 90+13

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст збірної Нігерії помер під час матчу в 40 років.