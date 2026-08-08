Наймолодший дебютант збірної Аргентини перейшов із Реала у клуб Серії А

Про це повідомляє офіційний сайт Фіорентини.

Мастантуоно є вихованцем Рівер Плейта. За першу команду клубу він дебютував ще у 16 років, загалом провівши 64 матчі та забивши 10 голів.

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Влітку 2025 року Мастантуоно перебрався до Реала. У дебютному сезоні за мадридців аргентинець провів 35 матчів у всіх турнірах і забив три голи — по одному в Ла Лізі, Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

Мастантуоно також має чотири матчі за збірну Аргентини, за яку дебютував у 17 років, ставши наймолодшим гравцем в історії національної команди в офіційних поєдинках.

Після переходу до Фіорентини аргентинець розповів про перші враження від нового клубу.

«Це дуже особливий день для мене. Я дуже хотів сюди приїхати, і мені тут дуже подобається. Це клуб із великою історією. Я був схвильований можливістю грати за такий великий клуб», — сказав Мастантуоно.

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності. У Баварії також заявили, що Олісе залишиться в клубі.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.