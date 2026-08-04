У віці 43 років помер легендарний воротар клубу, який зараз тренує українець

4 серпня, 09:45
Матеуш Бонк помер у 43 роки (Фото: Lechia Gdańsk)

Матеуш Бонк помер у 43 роки (Фото: Lechia Gdańsk)

Колишній воротар Лехії Матеуш Бонк помер у віці 43 років.

Про це повідомляє футбольний клуб із Гданська у своїх соціальних мережах.

Матеуш помер у понеділок, 3 серпня. Причину смерті не розголошують із поваги до родини.

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Бонк приєднався до Лехії, коли йому було 13 років. Він провів у команді майже два десятиліття.

Матеуш став єдиним гравцем в історії Лехії, який пройшов із командою шлях від найнижчої ліги до елітної Екстракляси. У 2020 році його визнали найкращим воротарем за 75-річну історію «біло-зелених».

Бонк виступав за Віслу (Плоцьк), Подбескідзе, а також португальський Марітіму. Матеуш навіть забив один гол за Лехію, коли команда грала в одній із нижчих ліг. Поляк завершив футбольну кар'єру у 2017 році, після чого до 2022 року працював тренером в академії Лехії.

За інформацією Transfermarkt, поляк провів за свою кар'єру 145 матчів, у яких пропустив 178 голів і 46 разів відіграв «на нуль».

Зазначимо, що зараз польську команду тренує українець Владислав Лупашко, який до цього працював у львівських Карпатах.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний капітан Мілана і чемпіон світу Франко Барезі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол

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