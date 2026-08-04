У віці 43 років помер легендарний воротар клубу, який зараз тренує українець
Матеуш Бонк помер у 43 роки (Фото: Lechia Gdańsk)
Колишній воротар Лехії Матеуш Бонк помер у віці 43 років.
Про це повідомляє футбольний клуб із Гданська у своїх соціальних мережах.
Матеуш помер у понеділок, 3 серпня. Причину смерті не розголошують із поваги до родини.
Бонк приєднався до Лехії, коли йому було 13 років. Він провів у команді майже два десятиліття.
Матеуш став єдиним гравцем в історії Лехії, який пройшов із командою шлях від найнижчої ліги до елітної Екстракляси. У 2020 році його визнали найкращим воротарем за 75-річну історію «біло-зелених».
Бонк виступав за Віслу (Плоцьк), Подбескідзе, а також португальський Марітіму. Матеуш навіть забив один гол за Лехію, коли команда грала в одній із нижчих ліг. Поляк завершив футбольну кар'єру у 2017 році, після чого до 2022 року працював тренером в академії Лехії.
За інформацією Transfermarkt, поляк провів за свою кар'єру 145 матчів, у яких пропустив 178 голів і 46 разів відіграв «на нуль».
Зазначимо, що зараз польську команду тренує українець Владислав Лупашко, який до цього працював у львівських Карпатах.
Раніше повідомлялося, що помер легендарний капітан Мілана і чемпіон світу Франко Барезі.