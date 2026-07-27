Під час товариського матчу між французьким Мецом і нідерландською Фортуною Сіттард арбітриня Матильда Демонсе отримала струс мозку.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, наприкінці першого тайму 28-річний захисник Меца Жессі Дамінге смикнув суперника за футболку, внаслідок чого виникла масова штовханина за участю футболістів.

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Демонсе намагалася розборонити бійку між футболістами, але її збили з ніг, після чого вона не змогла продовжити матч.

Медична бригада оперативно надала Демонкей першу допомогу, після чого вона продовжила виконувати обов’язки асистентки арбітра. У перерві між таймами її замінив резервний суддя.

Варто зазначити, що все це відбувалося перед стіною стадіонної споруди, на якій було написано: «Поважайте суддю».

Матч завершився перемогою Меца з рахунком 3:1. Французький клуб вилетів із Ліги 1 і розпочне сезон у другому дивізіоні.

Клуби не прокоментували інцидент за участю арбітра.

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