Суддя отримала струс мозку, намагаючись зупинити масову бійку в матчі чоловічих команд — відео
Матільда Демонсе отримала струс мозку (Фото: Федерація футболу Франції)
Під час товариського матчу між французьким Мецом і нідерландською Фортуною Сіттард арбітриня Матильда Демонсе отримала струс мозку.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерела, наприкінці першого тайму 28-річний захисник Меца Жессі Дамінге смикнув суперника за футболку, внаслідок чого виникла масова штовханина за участю футболістів.
Демонсе намагалася розборонити бійку між футболістами, але її збили з ніг, після чого вона не змогла продовжити матч.
Медична бригада оперативно надала Демонкей першу допомогу, після чого вона продовжила виконувати обов’язки асистентки арбітра. У перерві між таймами її замінив резервний суддя.
Варто зазначити, що все це відбувалося перед стіною стадіонної споруди, на якій було написано: «Поважайте суддю».
Матч завершився перемогою Меца з рахунком 3:1. Французький клуб вилетів із Ліги 1 і розпочне сезон у другому дивізіоні.
Клуби не прокоментували інцидент за участю арбітра.
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