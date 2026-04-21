«Мене тільки VAR може зупинити». Нападник Динамо зробив гучну заяву перед розв’язкою сезону в УПЛ

Матвій Пономаренко став основним форвардом Динамо в цьому сезоні (Фото: ФК Динамо)

Форвард Динамо і збірної України Матвій Пономаренко висловився з приводу заключних ігор в УПЛ.

Нападник «біло-синіх» заявив, що стане найкращим бомбардиром українського чемпіонату.

«Чи стану найкращим бомбардиром УПЛ? Стану. Мене тільки VAR може зупинити», — сказав Пономаренко в коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

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В активі Пономаренка 10 забитих м’ячів у нинішньому сезоні УПЛ. В останньому матчі проти Зорі (3:1) Матвій теж забив. Перше місце в гонці бомбардирів посідає форвард луганської Зорі Пилип Будківський, у якого теж десять голів.

Зазначимо, що в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (0:1) гол Матвія було скасовано після перегляду VAR.

У турнірній таблиці чемпіонату України Динамо посідає п’яте місце, маючи на своєму рахунку 44 очки. У наступному турі «біло-сині» зіграють проти Кривбасу, гра пройде 26 квітня.

Сьогодні, 21 квітня, підопічні Ігоря Костюка зіграють у півфіналі Кубка України, суперником буде Буковина. Початок зустрічі о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають відбуватися на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться в Тернополі на арені імені Романа Шухевича.