«Його просто перехвалили»: легендарний тренер розкритикував молоду зірку Динамо

Колишній тренер київського клубу вважає, що на старті нинішнього сезону 20-річний футболіст не виправдовує очікувань.

«Я переживаю за нього, бо він дуже талановитий хлопчина. Можливо, в тому сезоні його просто перехвалили. Здав Пономаренко, не видно його було на полі в матчі з ПАОК», — цитує Сабо Український футбол.

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Пономаренко не забив жодного голу за Динамо у трьох офіційних поєдинках нового сезону. Матч-відповідь киян з ПАОКом відбудеться у Салоніках 30 липня.

Минулого сезону Пономаренко став найкращим бомбардиром українського чемпіонату, забивши 13 голів у 15 матчах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону.

У березні форвард дебютував за національну збірну України, відзначившись голом у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Пономаренко продовжив контракт з Динамо на п’ять років. Він перебуває в структурі клубу з семирічного віку. За головну команду дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.