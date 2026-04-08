Один із найкращих бомбардирів УПЛ Матвій Пономаренко попрощався з холостяцьким життям.

20-річний футболіст Динамо та збірної України одружився зі своєю коханою Ангеліною. Про це він повідомив у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши кілька фото.

Матвій та Ангеліна / Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвій та Ангеліна / Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Обраниця Матвія не є публічною особою та має закритий акаунт в Instagram.

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Нагадаємо, що нещодавно Матвій Пономаренко потрапив у скандал, опублікувавши у сторіс в Instagram фото, де він за кермом автомобіля на високій швидкості. Пізніше гравець видалив цю світлину.

На опублікованому зображенні було видно, що автомобіль рухався зі швидкістю 245 км/год. Йдеться про Bentley, імовірно модель Bentayga.

Зазначимо, що у поточному сезоні Матвій Пономаренко є лідером бомбардирської гонки УПЛ, забивши дев’ять голів у 11 матчах.

Наприкінці березня 20-річний футболіст забив гол у матчі Україна — Швеція (1:3) у відборі до чемпіонату світу-2026. Для Матвія це був дебют у складі національної команди.

Наступний поєдинок Динамо проти Металіста 1925 в чемпіонаті України форвард пропустить, оскільки отримав червону картку у скандальному матчі проти Карпат (0:1).

Раніше ми писали, що гравець збірної України та київського Динамо Олександр Тимчик вдруге стане батьком.