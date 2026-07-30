«Він важив ще більше»: легендарний форвард Динамо порівняв Пономаренка з Блохіним

На думку колишнього нападника киян, Пономаренко, якого критикують за зайву вагу, навряд чи стане новим Олегом Блохіним, але він має сильні сторони.

«Коли Пономаренко грав за юнацьку команду Динамо, він важив ще більше. Він же разом з моїм сином грав [Романом Саленком].

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Пономаренко — не Блохін. Він не може пробігти пів поля й накрутити трьох-чотирьох гравців. В нього інші козирі. Він гравець штрафного майданчика, де він всіх може заштовхати й забити, тільки потрібно віддати йому хорошу передачу.

Не думаю, що у Матвія зіркова хвороба. Просто забивати в УПЛ і єврокубках — це різні речі. Поки на рівні Ліги Європи Пономаренко губиться… Але нічого, потрібно освоюватися, звикати, рости. Додати трохи у швидкості й усе буде добре", — цитує Саленка Український футбол.

Нагадаємо, Пономаренко не забив жодного голу у трьох стартових матчах Динамо у кваліфікації Ліги Європи.

Минулого сезону Пономаренко став найкращим бомбардиром українського чемпіонату, забивши 13 голів у 15 матчах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону.

У березні форвард дебютував за національну збірну України, відзначившись голом у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Пономаренко продовжив контракт з Динамо на п’ять років.