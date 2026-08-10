«Хочу побити рекорд Мхітаряна». Нападник Динамо Київ назвав амбітну мету на сезон

20-річний футболіст прокоментував перемогу над Вересом (2:1) у другому турі УПЛ. Пономаренко вийшов на поле на 58-й хвилині, а на 90+2-й реалізував пенальті й приніс своїй команді три очки.

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«Матчі в Рівному завжди непрості для нас — зазвичай це мінімальні перемоги або навіть нічия. Верес — бойова команда, яка нав’язує силову гру. Звісно, це не може слугувати виправданням, але нам було трохи важко після дороги, адже попередній матч ми зіграли лише кілька днів тому, і це могло вплинути. Головне — перемога та три очки. Вважаю, що надалі ми прогресуватимемо й демонструватимемо якіснішу гру».

Матвій заявив, що футболісти однаково налаштовуються на матчі чемпіонату та єврокубків.

«Нам необхідно перемагати в кожній грі, незалежно від турніру. Тим паче, що минулого сезону ми посіли четверте місце в УПЛ, тож боротимемося за золоті медалі. Гадаю, нам вистачить сил повернути трофей до Києва, і ми робитимемо для цього все можливе. Жодних проблем із налаштуванням немає — хлопці завжди викладаються на всі сто відсотків», — наводить слова нападника пресслужба киян.

Фото: ФК Динамо Київ

Пономаренко сказав, що його особистою метою на сезон став рекорд бомбардирів чемпіонату України: «Хочу побити рекорд Мхітаряна, а там побачимо».

У сезоні 2012/13 Мхітарян забив 25 м’ячів у чемпіонаті України. Пономаренко в минулому сезоні став найкращим бомбардиром УПЛ із 13 голами.

Раніше київське Динамо здобуло перемогу з рахунком 1:0 над азербайджанським Карабахом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.