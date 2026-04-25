Колишній футболіст збірної Нігерії помер під час матчу в 40 років

Ексфорвард збірної Нігерії Майкл Енерамо помер на футбольному полі під час товариського матчу.

Про це повідомляє офіційний сайт національної федерації.

40-річний Енерамо відіграв перший тайм, а через п’ять хвилин після початку другого впав на газон. За попередніми даними, у нього сталася зупинка серця.

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Спроби реанімувати футболіста не увінчалися успіхом, у лікарні констатували його смерть.

«Це жахливо. У мене немає слів. Я можу тільки молитися, щоб Бог дарував йому вічний спокій, а також дав його близьким і нігерійській футбольній сім'ї сили перенести цю втрату», — заявив генеральний секретар Нігерійської футбольної федерації Мохаммед Санусі.

Більшу частину своєї кар'єри Енерамо виступав у Туреччині, граючи за Сівасспор, Бешикташ, Карабюкспор, Башакшехір і Манісаспор. Також виступав у Нієгрії, Тунісі, Алжирі, Кіпрі та в Саудівській Аравії. У 2018 році завершив професійну кар'єру футболіста.

У складі збірної Нігерії Енерамо провів 11 матчів, забив три голи. Після завершення кар'єри нігерієць керував футбольною академією.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували колишнього футболіста УПЛ, який воював на боці Росії.