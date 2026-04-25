Колишній футболіст збірної Нігерії помер під час матчу в 40 років

25 квітня, 09:17
Майкл Енерамо помер на футбольному полі (Фото: ФК Сівасспор)

Майкл Енерамо помер на футбольному полі (Фото: ФК Сівасспор)

Ексфорвард збірної Нігерії Майкл Енерамо помер на футбольному полі під час товариського матчу.

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Про це повідомляє офіційний сайт національної федерації.

40-річний Енерамо відіграв перший тайм, а через п’ять хвилин після початку другого впав на газон. За попередніми даними, у нього сталася зупинка серця.

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Спроби реанімувати футболіста не увінчалися успіхом, у лікарні констатували його смерть.

«Це жахливо. У мене немає слів. Я можу тільки молитися, щоб Бог дарував йому вічний спокій, а також дав його близьким і нігерійській футбольній сім'ї сили перенести цю втрату», — заявив генеральний секретар Нігерійської футбольної федерації Мохаммед Санусі.

Більшу частину своєї кар'єри Енерамо виступав у Туреччині, граючи за Сівасспор, Бешикташ, Карабюкспор, Башакшехір і Манісаспор. Також виступав у Нієгрії, Тунісі, Алжирі, Кіпрі та в Саудівській Аравії. У 2018 році завершив професійну кар'єру футболіста.

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У складі збірної Нігерії Енерамо провів 11 матчів, забив три голи. Після завершення кар'єри нігерієць керував футбольною академією.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували колишнього футболіста УПЛ, який воював на боці Росії.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Смерть збірна Нігерії

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