«Його майстерність неймовірна». Легендарний Фігу назвав кандидата на Золотий м’яч

Легенда футболу вважає, 24-річний француз є одним із головних кандидатів на Золотий м’яч.

«Він провів видатний перший матч проти Реала в Лізі чемпіонів. Його майстерність неймовірна. Мені він дуже подобається як футболіст.

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Якщо він продовжить у тому ж дусі, завжди буде кандидатом на Золотий м’яч. Майкл — особливий вінгер і виступає за такий топклуб, як Баварія".

Фігу вважає, що Олісе може перейти в мадридський Реал.

«У нього є всі якості, щоб грати за будь-яку команду у світі, чи то Мадрид, чи то будь-яку іншу», — наводить слова Фігу AS.

У поточному сезоні француз провів 42 матчів за Баварію у всіх турнірах, у яких забив 17 голів і віддав 29 результативних передач.

У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини Баварія посідає перше місце, маючи 76 очок. Мюнхенці випереджають Боруссію Дортмунд, яка йде на другій позиції, на 12 балів.

Наступний поєдинок Баварія проведе в середу, 15 квітня. Суперником підопічних Венсана Компані буде мадридський Реал, з яким зіграють у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першій грі німці обіграли «вершкових» — 2:1.