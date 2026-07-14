«Грає на одному рівні з Мессі». Легенда футболу порадив Реалу підписати гравця за 150 мільйонів євро
Клод Макелеле хоче бачити Майкла Олісе в Реалі (Фото: Reuters/James Lang)
Колишній півзахисник Реала та збірної Франції Клод Макелеле особисто порадив президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу підписати вінгера Баварії Майкла Олісе.
Легендарний футболіст вважає, що 24-річний вінгер перебуває на одному рівні з капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.
«Я б підтримав такий трансфер. Я мав нагоду поспілкуватися з президентом Флорентіно Пересом і прямо сказав йому: „Якщо клуб має кошти, щоб інвестувати їх в одного гравця, — це має бути Олісе“. Олісе ніби повертає те саме відчуття футболу, той смак гри, який ми мали в дитинстві: у ньому поєднуються талант, свобода, майстерність та ефективність. Коли його немає на полі, команда одразу втрачає частину своєї іскри — його відсутність помітна».
Коли Олісе в хорошій формі, виникає відчуття, що будь-якої миті він, як і Ліонель Мессі, здатен створити на полі щось несподіване.
Макелеле відзначив виступ Олісе на чемпіонаті світу у складі збірної Франції.
«Погляньте на Усмана Дембеле, Кіліана Мбаппе, Бредлі Баркола — вони чудово знають: Майкл уміє доставити м’яч у таку зону, де суперники на нього точно не чекають. Саме в цьому й полягає той сучасний футбол, який ми так любимо. Коментатори не перестають захоплюватися його технікою. Майкл — винятковий футболіст», — наводить слова Макелеле Marca.
На чемпіонаті світу 2026 року Олісе провів шість матчів за збірну Франції, у яких віддав шість гольових передач.
24-річний Олісе виступає за Баварію з 2024 року; у сезоні 2025/26 він був одним із найкращих футболістів Європи: забив 22 голи та віддав 31 результативну передачу у 52 матчах за мюнхенців. Француз вважається одним із головних претендентів на «Золотий м’яч» 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 150 мільйонів євро.
Повідомлялося, що Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю.