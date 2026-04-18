Незвичайний інцидент стався під час поєдинку австралійської А-Ліги між Мельбурн Вікторі та Ньюкасл Джетс.

Матч проходив на стадіоні AAMI Park у Мельбурні та завершився нічиєю 2:2, однак головною темою стали не голи, повідомляє The Mirror.

На 90-й хвилині під час виконання штрафного удару на поле раптово злетіла велика зграя чайок. Вони почали кружляти просто біля м’яча та виконавця стандарту.

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Чайки продовжили літати над полем та біля футболістів, але гра продовжилася.

🔴 Seagulls invaded the pitch during a match in the Australian League.pic.twitter.com/HzYm5FkM4S — Universal News (@universalnewsx) April 18, 2026

Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст під час матчу врятував чайку, яка впала на поле від удару м’ячем.

Крім цього, в Англії скасували футбольний матч через собаку, який вибіг на поле і гавкав на гравців.

Також у Чилі собака забив гол після удару зі штрафного

Також була інформація, що вихованець Барселони потрапив до лікарні після того, як собака вкусив його за геніталії

Перед цим футбольний фанат прийшов на матч з черепом свого дідуся.

У Данії найкращий футболіст матчу отримав у подарунок мішок картоплі.

В Аргентині воротар несподівано побіг в атаку та пропустив гол.