Інтер Маямі на виїзді обіграв Цинциннаті у рамках регулярного чемпіонату МЛС з рахунком 5:3.

Лідер клубу з Флориди Ліонель Мессі спершу оформив хет-трик у матчі. На аргентинця записали п’ятий м’яч, але після перегляду епізоду статистики МЛС вирішили зарахувати автогол воротаря Романа Челентано.

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У підсумку на рахунку Мессі залишився дубль замість хет-трика. Також на його рахунку один асист. Ці м’ячі стали для 38-річного аргентинця 908-м та 909-м у професійній кар'єрі.

Сам матч став справжнім трилером — Інтер Маямі поступався 2:3, але вирвав перемогу наприкінці гри.

Після цієї перемоги Інтер Маямі набрав 25 очок і піднявся на друге місце у Східній конференції МЛС. Цинциннаті з 16 балами посідає восьму сходинку.

Інтер Маямі наступний матч зіграє 18 травня проти Портленд Тімберс.

Нещодавно колишній форвард Реала та збірної Італії Антоніо Кассано поділився деталями зустрічі з Ліонелем Мессі, під час якої аргентинець розповів, скільки ще планує грати у футбол.

Раніше повідомлялося, що Мессі потрапив до розширеного складу збірної Аргентини на ЧС-2026.

Перед цим співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем заявив, що вважає Мессі найкращим футболістом в історії.

Водночас аргентинець назвав зірку Барселони Ямаля найкращим гравцем сучасного покоління.