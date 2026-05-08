«Можу грати ще три або чотири роки». Мессі під час зустрічі з ексгравцем Реала розповів, коли планує завершити кар'єру

Колишній форвард Реала та збірної Італії Антоніо Кассано поділився деталями зустрічі з легендою Барселони Ліонелем Мессі на базі Інтер Маямі, де зараз виступає аргентинець.

Про це повідомляє Viva El Futbol.

За словами Кассано, він провів із Мессі та його родиною майже дві години у Флориді.

«Ми говорили про багато речей. Він поставився до мене так, як я ніколи не очікував. Це єдина людина, яку коли бачу — не можу говорити, не можу сказати нічого», — зізнався Кассано.

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Під час розмови Кассано назвав аргентинця найкращим футболістом в історії, однак сам Мессі не надав цьому великого значення.

«Для мене неважливо, перший я, другий чи десятий. Я просто люблю футбол і отримую від нього задоволення», — переказав слова аргентинця ексгравець збірної Італії.

Під час розмови Мессі натякнув, що поки не думає про завершення кар'єри.

«Я можу грати ще три або чотири роки. Роблю це через любов до футболу», — сказав аргентинець під час розмови з Кассано.

Раніше власник Інтер Маямі озвучив зарплату Ліонеля Мессі в американському клубі.

Також повідомлялося, що Мессі вперше став власником футбольного клубу.

Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував можливу участь Мессі у чемпіонаті світу 2026 року.