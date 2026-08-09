Мессі з родиною прилетів до Аргентини на похорон батька — відео

9 серпня, 19:02
Ліонель Мессі прибув на похорон батька (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Ліонель Мессі прибув на похорон батька (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Зірка Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі повернувся на батьківщину після смерті свого батька Хорхе Мессі, який помер у віці 68 років.

Разом із Ліонелем в аеропорт Росаріо прилетіли його дружина Антонела Роккуццо та діти.

Читайте також:
«Спустошені цією раптовою новиною»: 26-річний регбіст помер після тренування в Японії

Мессі та його родина залишили аеропорт у супроводі поліції. За словами очевидців, футболіст був у чорному одязі та не спілкувався з журналістами.

Реклама

https://twitter.com/nmasunivision/status/2086262997480083961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2086262997480083961%7Ctwgr%5E4b8c3a86a9e5a5d6c190f71d89eefa6aeec974aa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2Fvideo-the-toughest-journey-of-his-life-messi-returns-to-argentina-to-bid-farewell-to-his-father%2Fbltcc3734b5ae98e326

Похорон відбудеться у неділю, 9 серпня, у місті Перес неподалік Росаріо. Церемонія матиме приватний характер і проходитиме лише в колі родини.

Причина смерті Хорхе Мессі наразі офіційно не повідомляється. За інформацією ЗМІ, він тривалий час боровся з важкою хворобою.

Батько Ліонеля відігравав важливу роль у його кар'єрі. Саме він супроводжував сина під час переїзду до Барселони у 13-річному віці та протягом багатьох років займався його професійними й фінансовими справами.

Після звістки про смерть Хорхе Мессі співчуття родині висловили зокрема Барселона, Інтер Маямі та Аргентинська футбольна асоціація.

Барселона у своїй заяві подякувала Хорхе Мессі за довіру до клубу та підтримку на шляху Ліонеля від перших кроків у каталонській команді до найуспішніших років його кар'єри.

Гравці Інтер Маямі у матчі Кубка ліг проти мексиканського Монтеррея вийшли на поле з чорними пов’язками на знак жалоби за батьком аргентинського футболіста. Зворушливим жестом вже під час матчу відзначився півзахисник команди з Флориди Родріго Де Поль.

На 32-й хвилині зустрічі Де Поль відкрив рахунок красивим дальнім ударом. Забивши гол, аргентинець зняв свою футболку, під якою виявилася футболка Мессі, а потім вказав на десятий номер на її спині.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ліонель Мессі Інтер Маямі Збірна Аргентини Смерть

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies