Зірка Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі повернувся на батьківщину після смерті свого батька Хорхе Мессі , який помер у віці 68 років.

Разом із Ліонелем в аеропорт Росаріо прилетіли його дружина Антонела Роккуццо та діти.

Мессі та його родина залишили аеропорт у супроводі поліції. За словами очевидців, футболіст був у чорному одязі та не спілкувався з журналістами.

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Похорон відбудеться у неділю, 9 серпня, у місті Перес неподалік Росаріо. Церемонія матиме приватний характер і проходитиме лише в колі родини.

Причина смерті Хорхе Мессі наразі офіційно не повідомляється. За інформацією ЗМІ, він тривалий час боровся з важкою хворобою.

Батько Ліонеля відігравав важливу роль у його кар'єрі. Саме він супроводжував сина під час переїзду до Барселони у 13-річному віці та протягом багатьох років займався його професійними й фінансовими справами.

Після звістки про смерть Хорхе Мессі співчуття родині висловили зокрема Барселона, Інтер Маямі та Аргентинська футбольна асоціація.

Барселона у своїй заяві подякувала Хорхе Мессі за довіру до клубу та підтримку на шляху Ліонеля від перших кроків у каталонській команді до найуспішніших років його кар'єри.

Гравці Інтер Маямі у матчі Кубка ліг проти мексиканського Монтеррея вийшли на поле з чорними пов’язками на знак жалоби за батьком аргентинського футболіста. Зворушливим жестом вже під час матчу відзначився півзахисник команди з Флориди Родріго Де Поль.

На 32-й хвилині зустрічі Де Поль відкрив рахунок красивим дальнім ударом. Забивши гол, аргентинець зняв свою футболку, під якою виявилася футболка Мессі, а потім вказав на десятий номер на її спині.