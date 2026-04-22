У Житомирі 22 квітня визначиться другий фіналіст Кубку України з футболу.

Представник Першої ліги Чернігів грає з харківським Металістом 1925, який бореться за медалі УПЛ і місце в єврокубках. Поєдинок розпочнеться о 18:00.

Пряму відеотрансляцію матчу Металіст 1925 — Чернігів можна подивитися безкоштовно на нашому сайті. Також гру транслюватиме УПЛ ТБ.

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У букмекерських конторах фаворити зустрічі харків'яни. Котирування на матч: перемога Металіста 1925 — 1.39, нічия — 4.90, перемога Чернігова — 9.10. Коефіцієнт на вихід у фінал: Металіст 1925 — 1.14, Чернігів — 4.75. Якщо перевести це у відсотки, то шанси Металіста 1925 пройти Чернігів — 87%.

«Металіст 1925 повинен вийти у фінал. Розгрому, я так думаю, не буде, але за класом харківська команда має перемагати, вона набагато сильніша за суперника, якщо подивитися на склад», — вважає колишній тренер Металіста Мирон Маркевич.

Раніше один фіналіст уже визначився. Київське Динамо розгромило Буковину (Чернівці) у півфіналі.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.