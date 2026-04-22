Металіст 1925 — Чернігів: відеотрансляція півфіналу Кубку України

22 квітня, 18:04
Матч Металіст 1925 — Чернігів пройде в Житомирі (Фото: Колаж NV)

Матч Металіст 1925 — Чернігів пройде в Житомирі (Фото: Колаж NV)

22 квітня в Житомирі відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між харківським Металістом 1925 і Черніговом.

Металіст грає в Прем'єр-лізі, а Чернігів представляє Першу лігу. Поєдинок Металіст 1925 — Чернігів розпочнеться о 18:00 і транслюватиметься у відкритому доступі.

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МЕТАЛІСТ 1925 — ЧЕРНІГІВ: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ

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https://www.youtube.com/embed/G-jHEiFf95I?si=mEoqWVD-x-gA3WcI

Шлях команд до півфіналу Кубку України:

МЕТАЛІСТ 1925

  • Колос (Ковалівка) — 4:1
  • Агробізнес (Волочиськ) — 4:3
  • Локомотив (Київ) — 3:0

ЧЕРНІГІВ

  • Атлет (Київ) — 1:0
  • Кривбас (Кривий Ріг) — 3:0 (технічна перемога)
  • Лісне — 1:1 (пен. 4:3)
  • Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 0:0 (пен. 5:4)

Металіст 1925 і Чернігів уперше у своїй історії грають у півфіналі Кубку України.

Раніше один фіналіст уже визначився. Київське Динамо розгромило Буковину (Чернівці) у півфіналі. Після гри тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини через те, що поєдинок відбувся в Тернополі, а не в Чернівцях.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.

Раніше ми писали, що футболіст ФК Чернігів пояснив, як команда може сенсаційно виграти Кубок України.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Кубок України Металіст 1925 ФК Чернігів

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