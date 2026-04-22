Металіст 1925 — Чернігів: відеотрансляція півфіналу Кубку України
Матч Металіст 1925 — Чернігів пройде в Житомирі (Фото: Колаж NV)
22 квітня в Житомирі відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між харківським Металістом 1925 і Черніговом.
Металіст грає в Прем'єр-лізі, а Чернігів представляє Першу лігу. Поєдинок Металіст 1925 — Чернігів розпочнеться о 18:00 і транслюватиметься у відкритому доступі.
МЕТАЛІСТ 1925 — ЧЕРНІГІВ: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ
Шлях команд до півфіналу Кубку України:
МЕТАЛІСТ 1925
- Колос (Ковалівка) — 4:1
- Агробізнес (Волочиськ) — 4:3
- Локомотив (Київ) — 3:0
ЧЕРНІГІВ
- Атлет (Київ) — 1:0
- Кривбас (Кривий Ріг) — 3:0 (технічна перемога)
- Лісне — 1:1 (пен. 4:3)
- Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 0:0 (пен. 5:4)
Металіст 1925 і Чернігів уперше у своїй історії грають у півфіналі Кубку України.
Раніше один фіналіст уже визначився. Київське Динамо розгромило Буковину (Чернівці) у півфіналі. Після гри тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини через те, що поєдинок відбувся в Тернополі, а не в Чернівцях.
Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.
Раніше ми писали, що футболіст ФК Чернігів пояснив, як команда може сенсаційно виграти Кубок України.