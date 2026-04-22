22 квітня в Житомирі відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між харківським Металістом 1925 і Черніговом.

Металіст грає в Прем'єр-лізі, а Чернігів представляє Першу лігу. Поєдинок Металіст 1925 — Чернігів розпочнеться о 18:00 і транслюватиметься у відкритому доступі.

МЕТАЛІСТ 1925 — ЧЕРНІГІВ: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ

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Шлях команд до півфіналу Кубку України:

МЕТАЛІСТ 1925

Колос ( Ковалівка) — 4:1

Агробізнес ( Волочиськ) — 4:3

Локомотив ( Київ) — 3:0

ЧЕРНІГІВ

Атлет ( Київ) — 1:0

Кривбас ( Кривий Ріг) — 3:0 ( технічна перемога)

Лісне — 1:1 ( пен. 4:3)

Фенікс-Маріуполь ( Маріуполь) — 0:0 ( пен. 5:4)

Металіст 1925 і Чернігів уперше у своїй історії грають у півфіналі Кубку України.

Раніше один фіналіст уже визначився. Київське Динамо розгромило Буковину (Чернівці) у півфіналі. Після гри тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини через те, що поєдинок відбувся в Тернополі, а не в Чернівцях.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.

Раніше ми писали, що футболіст ФК Чернігів пояснив, як команда може сенсаційно виграти Кубок України.