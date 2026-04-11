Шанси на золото тануть. Динамо зазнало другої поразки поспіль в українській Прем'єр-лізі

Металіст 1925 відстає від Динамо на три очки (Фото: ФК Металіст 1925)

Київське Динамо програло харківському Металісту 1925 з рахунком 0:1 у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги.

Перший момент виник уже на 10-й хвилині, коли Ярмоленко виводив Герреро сам на сам із голкіпером, але форвард Динамо втратив рівновагу, і Шабанов встиг перехопити м’яч.

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На 18-й хвилині Ярмоленко віддав передачу під удар Волошину, який пробив у дальній кут, але Шабанов знову врятував Металіст 1925, вибивши м’яч із лінії воріт.

На старті першого тайму момент створив Металіст 1925 — Ітодо пробив з-за меж штрафного, але м’яч полетів вище.

Після цього Волошин пробив здалеку, проте Варакута парирував удар. На добиванні Михайленко мав чудову нагоду забити у порожні ворота, але запусти м’яч вище.

Динамо контролювало хід поєдинку, проте несподівано пропустило — на 70-й Антюх зорієнтувався у штрафному і після скидки Когута і відправив м’яч у сітку.

Для Динамо це друга поспіль поразка в УПЛ. У минулому турі київський клуб поступився Карпатам (0:1).

Металіст набрав 38 очок та посідає п’яту сходинку, Динамо з 41 балом йде на четвертому місці. 15 квітня харківський клуб зіграє проти Вереса, а кияни 17 квітня зустрінуться із Зорею.

Металіст 1925 — Динамо 1:0

Гол: Антюх, 78

Фото: flashscore.ua

Раніше стало відомо, що Буковина зіграє проти Динамо у півфіналі Кубку України у Тернополі.