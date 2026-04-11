«Програли без ударів по наших воротах». Тренер Динамо пояснив сенсаційну поразку від Металіста 1925

Костюк зазначив, що Динамо програло, хоч створило більше моментів — команду підвела реалізація, тоді як суперник витиснув максимум, повідомляє УПЛ ТБ.

«Програли матч без ударів по наших воротах. Динамо мало перевагу, але не забило. І програли без ударів у суперника. Без Пономаренка грали? Огундана грав попереду, потрібна була його швидкість і глибина. Вдруге програли 0:1.

Реклама

Потрібно краще та якісніше грати в атаці. Був момент, що порожні ворота, але десь не вистачає, у свого гравця влучаємо. Десь є питання недоопрацювання у зоні завершення", — сказав Костюк.

Для Динамо це друга поспіль поразка в УПЛ. У минулому турі київський клуб поступився Карпатам (0:1).

Металіст набрав 38 очок та посідає п’яту сходинку, Динамо з 41 балом йде на четвертому місці. 15 квітня харківський клуб зіграє проти Вереса, а кияни 17 квітня зустрінуться із Зорею.

Раніше стало відомо, що Буковина зіграє проти Динамо у півфіналі Кубку України у Тернополі.

Також повідомлялося, що форвард Динамо Матвій Пономаренко одружився.

Перед цим легенда Динамо Йожеф Сабо розкритикував нападника через те, що той опублікував у сторіс в Інстаграмі фото, де він за кермом автомобіля на високій швидкості. Пізніше гравець видалив цю світлину.