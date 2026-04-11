«Я залишився розчарований». Сабо розкритикував Динамо після поразки від Металіста 1925 і дав пораду киянам

Сабо заявив, що його розчарувала гра Динамо, повідомляє Sport.ua.

«Це був, можна сказати, простий матч. Так, у Динамо була ігрова перевага, але не більше того. Паси один одному і все. Немає швидкості, флангових передач із завершальним ударом. Та й гольові моменти можна перерахувати на пальцях однієї руки. Я залишився розчарований діями киян»,

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Була втрачена концентрація, ось і отримали. Розчаровує те, що після пропущеного м’яча залишалося ще майже 20 хвилин, але за цей час динамівці не зробили нічого конструктивного біля воріт суперника.

Я так і не зрозумів, чим на полі займався Герреро. Повторюся, що можна володіти і 90% ігрового часу, але без гостроти голів не буде", — сказав Сабо.

Він додав, що киянам буде складно боротися за призові місця у чемпіонаті і треба сконцентруватися на боротьбі за Кубок.

«Тут би не опуститися нижче в турнірній таблиці - Металіст 1925 вже підтискає. Тепер команді Ігоря Костюка потрібно, мабуть, сконцентруватися на Кубку України, щоб хоч якось врятувати сезон», — зазначив Сабо.

Для Динамо це друга поспіль поразка в УПЛ. У минулому турі київський клуб поступився Карпатам (0:1).

Металіст набрав 38 очок та посідає п’яту сходинку, Динамо з 41 балом йде на четвертому місці. 15 квітня харківський клуб зіграє проти Вереса, а кияни 17 квітня зустрінуться із Зорею.

Раніше тренер Динамо Ігор Костюк пояснив поразку від Металіста 1925.