«Це був не жарт». Український клуб міг очолити колишній тренер Роналду і чемпіон Італії

Інвестор і голова наглядової ради Металіста 1925 Володимир Носов підтвердив, що головним тренером команди міг стати Стефано Піолі.

Функціонер розповів, що велися переговори з італійським фахівцем.

«Про Піолі це не жарт. Реально вели роботу, реально були в процесі. Був абсолютно реальний шанс і можливість із ним працювати».

Реклама

Носов розповів, що Піолі очолив би харківську команду, якби не було війни.

«Він готовий був їхати? Ну, 50 на 50 у нас була історія. Якби не було війни, 100% був би», — сказав Носов в інтерв'ю YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, що про інтерес Металіста 1925 до Піолі повідомляли у 2025 році. Останнім місцем роботи 60-річного італійця була Фіорентина.

До цього Піолі працював у Мілані, з яким ставав чемпіоном Італії сезону-2021/22. Тоді ж фахівця визнали найкращим тренером чемпіонату Італії. Крім того, Стефано мав досвід роботи з Кріштіану Роналду в саудівському Аль-Насрі.

У поточному сезоні чемпіонату України Металіст 1925, який очолює Младен Бартулович, посідає четверте місце, маючи в активі 44 бали. У наступному турі команда зіграє з ЛНЗ, гра відбудеться 26 квітня.

Нагадаємо, що першоліговий Чернігів у меншості сенсаційно обіграв Металіст 1925 у серії пенальті і вийшов у фінал Кубка України.