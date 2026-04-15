Харківський Металіст 1925 здобув перемогу над Вересом з рахунком 4:0 у дограному матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги.

Головним героєм зустрічі став нападник харків'ян Пітер Ітодо. Нігерійський форвард відкрив рахунок у середині першого тайму, а після перерви оформив ще два голи, записавши до свого активу хет-трик. Крапку в матчі під завісу гри поставив Крістіан Мба.

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Поєдинок мав відбутися ще у грудні в Житомирі, але тоді його кілька разів переривали через проблеми з електропостачанням. Зрештою гру вирішили дограти навесні на стадіоні Авангард у Рівному.

Завдяки перемозі команда Младена Бартуловича набрала 41 очко і піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці, обійшовши київське Динамо, яке стало п’ятим. Верес залишився на 10‑му місці з 26 очками.

Наступний матч харків'яни проведуть 18 квітня проти Кудрівки. Верес 20 квітня зустрінеться з Олександрією.

Металіст 1925 — Верес 4:0

Голи: Ітодо, 27, 56, 60, Мба, 86

Фото: flashscore.ua

У попередньому турі УПЛ Динамо поступилося саме Металісту 1925 з рахунком 0:1.

Йожеф Сабо розкритикував Динамо після поразки від Металіста 1925 і дав пораду киянам.