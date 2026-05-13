13 травня 2002 року пішов із життя видатний тренер в історії не тільки українського, а й світового футболу. Матч чемпіонату України між запорізьким Металургом і київським Динамо став останнім у житті Валерія Лобановського.

Валерію Васильовичу стало погано просто на тренерській лаві. Його на швидкій допомозі відвезли в лікарню, де діагностували інсульт. Найкращі лікарі країни боролися за життя легендарного тренера. На жаль… 13 травня Лобановський помер у Запоріжжі. Йому було 63 роки.

Реклама

Сучасники знаменитого тренера говорили, що Лобановський випередив час. І не дивно, адже саме це й було метою метра.

«Копіювати привабливі зразки, наздоганяти когось — заняття безперспективне. Випереджати — ось надихаючий сенс роботи», — говорив Лобановський.

У 1973 році 34-річний Лобановський отримав запрошення очолити Динамо і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА. Потім була ще одна перемога в Кубку кубків, десятки чемпіонств СРСР і України, фінал Євро-1988, півфінали Кубка/Ліги чемпіонів.

Валерій Васильович входить до десятки найкращих тренерів в історії футболу за версією World Soccer, France Football, FourFourTwo і ESPN. На початку 2017 року УЄФА заніс його до списку десяти найвидатніших тренерів європейського футболу з моменту заснування організації в 1954 році.

Металург Запоріжжя — Динамо Київ — 1:3

Голи: Демченко, 17 — Чернат, 5, Гавранчич, 51, Белькевич, 73

7.05.2002. Запоріжжя. 8600 глядачів.

Металург: Глущенко, Мельник, Іванов (Губрієнко, 78), Ратій (Бугай, 66), Беньо, Лапко, Модебадзе, Демченко, Савінов (Акопян, 60), Годін, Смирнов.

Динамо: Рева, Боднар, Головко, Федоров, Дмитрулін (Несмачний, 89), Гусін, Гавранчич, Пеєв (Гіоане, 71), Чернат, Белькевич, Шацьких (Ідахор, 65).

На нашому сайті можна прочитати 10 безсмертних цитат легендарного Валерія Лобановського.