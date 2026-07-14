Колишня зірка Манчестер Юнайтед після скандального періоду перейшов до Фенербахче за 39 млн євро

24-річний англійський вінгер Мейсон Грінвуд підписав контракт з Фенербахче терміном на чотири роки.

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За інформацією клубу, сума трансферу становила 39 мільйонів євро.

Фенербахче виплатить Марселю кошти трьома рівними частинами протягом трьох років, а також сплатить солідарний внесок відповідно до правил ФІФА.

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За даними Transfermarkt, ринкова вартість Грінвуда становить 55 мільйонів євро.

Грінвуд є вихованцем Манчестер Юнайтед і виступав за першу команду клубу з 2018 по 2022 рік. За цей час він провів 129 матчів, забив 35 голів і вважався одним із найперспективніших англійських футболістів свого покоління.

У січні 2022 року кар'єра нападника в Англії фактично зупинилася після арешту за звинуваченнями у спробі зґвалтування, побитті та примусовому контролі своєї дівчини. Грінвуд повністю заперечував провину.

У лютому 2023 року Королівська прокурорська служба Великої Британії зняла з нього всі звинувачення через відкликання свідчень ключовими свідками та появу нових матеріалів. Попри це, через суспільний резонанс і внутрішнє розслідування Манчестер Юнайтед вирішив розлучитися з футболістом.

Після цього Грінвуд продовжив кар'єру у Франції, де виступав за Марсель. За два сезони він провів 81 матч, забив 48 голів, став одним із лідерів команди та одним із найкращих бомбардирів Ліги 1 у сезоні-2024/25 із 21 забитим м’ячем. У сезоні-2025/26 він відзначився 16 голами в чемпіонаті Франції.

За збірну Англії Грінвуд дебютував у вересні 2020 року в матчі проти Ісландії, однак після цього більше не отримував викликів до національної команди.

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Раніше повідомлялось, що Борнмут офіційно оголосив про підписання довгострокового контракту з уругвайським нападником Альваро Родрігесом.

Також повідомляли про те, що центральний захисник Тоттенгема та збірної Хорватії Лука Вушкович офіційно перейшов до Брайтона.