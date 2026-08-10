Клуб Маліновського і Салаха — в списку. Футболіст Динамо потрапив у сферу інтересів двох турецьких грандів — ЗМІ

10 серпня, 10:00
Тарас Михавко (Фото: ФК Динамо Київ)

Тарас Михавко (Фото: ФК Динамо Київ)

Захисник київського Динамо Тарас Михавко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини.

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Михавко увійшов до списку трансферних цілей одразу двох клубів — Галатасарая та Трабзонспора, повідомляє Fotomaç.

Галатасарай розглядає 20-річного українця як одного з варіантів для посилення центру оборони. Зокрема, київський захисник може стати альтернативою лідеру турецької команди Абдулкеріму Бардакджі.

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Інтерес до Михавка проявляє також Трабзонспор. Раніше повідомлялося, що ситуацією навколо футболіста цікавиться англійський Ноттінгем Форест.

Контракт Михавка з київським клубом розрахований до літа 2030 року.

У нинішньому сезоні захисник уже встиг зіграти шість матчів за Динамо.

Галатасарай у минулому сезоні став чемпіоном Туреччини, а нову кампанію розпочне 14 серпня матчем проти Корума. Трабзонспор фінішував третім у попередньому чемпіонаті та стартує 15 серпня поєдинком із Касимпашею.

У складі Трабзонспора вже виступають українці Арсеній Батагов та Руслан Маліновський.

Нещодавно гравцем Трабзонспора став зірковий Мохамед Салах.

Раніше повідомлялося, що Динамо драматично перемогло Верес у другому турі УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Трабзонспор (Трабзон) Галатасарай Тарас Михавко ФК Динамо (Київ)

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