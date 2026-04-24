«Наступного дня грали зі Спартаком». Михайличенко пригадав, що відбувалося в Києві після аварії на ЧАЕС

Колишній гравець та тренер Динамо Олексій Михайличенко згадав події після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року.

В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка Михайличенко розповів інформація про аварію швидко поширилася серед людей, хоча офіційно її намагалися замовчати.

«Через знайомих дізналися. Вже 26-го весь Київ знав, що це сталося. Ніхто не знав, що це таке — його ж не потримаєш, не побачиш. Але це дуже-дуже шкідливо, і багато хто, хто мав нагоду, одразу виїхали з Києва. Але влада все замовчувала». — розповів ексдинамівець.

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Михайличенко пригадав, що вже наступного дня після трагедії у Києві відбувся футбольний матч проти Спартака, який зібрав повний стадіон.

«Мало того, що замовчувала — на наступний день, 27-го, грали в Києві зі Спартаком — 100 тисяч, повний стадіон. І це ще не все. 1 травня парад — показували всім, що у нас все нормально. Не мала цього робити влада — але вона це зробила», — додав Михайличенко.

Футболіст зазначив, що команда залишилася в Києві.

«2 травня у нас був фінал Кубка Кубків, після чого багато гравців залишилися в Москві та готувалися до чемпіонату світу. А ми повернулися в Київ і показово — що «Динамо» Київ нікуди не поїхало — тренувалися кожного дня.

Це треба було бачити: 30 градусів спеки, ми знали, що це шкідливо, і ми виходили в теплих костюмах повністю, в шапках і тренувалися. Тоді неможливо було дістати квиток ні на потяг, ні на літак, тому для того, щоб вивезти наших жінок і дітей, був динамівський автобус — їхали до Москви, а звідти всі роз'їжджалися, хто куди мав можливість.

А ми залишилися в Києві і показували всім, що все нормально. Хоча вже Київ був — це неможливо навіть собі уявити, тому що там переважно були чоловіки, дітей і жінок не було. І чоловіки ходили так: хтось сказав, що стронцій виводиться червоним вином — тверезих було мало на вулиці", — розповів Михайличенко.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко назвав топклуб, у який міг перейти під час кар'єри.

Також легенда Динамо розповів, як отримав пропозицію грати за Росію.