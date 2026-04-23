«Вдома контракт досі лежить». Легенда Динамо Михайличенко зізнався, у який топклуб міг перейти під час кар'єри

В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка Михайличенко зізнався, що під час кар'єри гравця він був за крок від переходу в італійську Рому.

«У мене не тільки пропозиція — в мене вдома контракт досі лежить. Тоді президентом «Роми» був Діно Віола — він дуже хотів, щоб я грав. Тоді Феллер, здається, був у них, Джанніні був, і ще був якийсь німець, захисник [Томас Бертольд].

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Мені робили операцію в січні 1990 року. Ми були на зборах в Італії, і в мене меніск. Мені робили операції в Римі - і Рома взяла на себе все: мою операцію, моє відновлення. Я проходив реабілітацію прямо на базі Роми. Я повернувся в Київ не лікуватися, а вже грати. Я десь місяць жив у Римі", — розповів Михайличенко.

Попри домовленість із самим футболістом, трансфер так і не відбувся через відсутність угоди між клубами.

«Вони мені запропонували контракт — і я його підписав. Але там же треба інший контракт — клуб з гравцем і клуб з клубом. Тобто, про мій особистий контракт домовилися, а клуб з клубом — ні.

Я не знаю, наскільки це правда, це вже давні речі - що там займалися якісь… що в Італії вони хотіли трошки щось по-чорному. А Віола був не тільки президентом клубу, він ще був у державних закладах. І він не хотів, він сказав: тільки по-білому все. І наші відмовилися", — додав ексдинамівець.

Михайличенко зізнався, що був засмучений через те що трансфер не відбувся.

«Трошки так. Я бачив ставлення до себе там — не тільки Віоли, а й самого клубу. Я дуже хотів тоді», — сказав Михайличенко.

У червні 1990‑го Михайличенко перейшов із Динамо до Сампдорії, а вже через рік став гравцем Рейнджерс.

Раніше Михайличенко відверто оцінив стан українського футболу під час війни.