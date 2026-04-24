«Я розсміявся у відповідь». Легенда Динамо Михайличенко розповів, як отримав пропозицію грати за Росію

24 квітня, 12:30
Олексія Михайличенка (Фото: ФК Динамо Київ)

Олексія Михайличенка (Фото: ФК Динамо Київ)

Колишній футболіст і тренер київського Динамо Олексій Михайличенко розповів, як після розпаду СРСР йому пропонували змінити спортивне громадянство та виступати за збірну Росії.

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В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка Михайличенко зізнався, що довго не роздумував, чи приймати пропозицію.

«Мені дзвонили з Москви і пропонували не просто перейти до збірної Росії, а стати її першим капітаном. Ну, і зрозуміло, що житло, гроші… Я розсміявся у відповідь. Сказали, що на таку реакцію й чекали, але мали спробувати. Моя батьківщина — це не тільки Україна, а й мої друзі, родичі, стадіон Динамо», — розповів Михайличенко.

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Михайличенко виступав за Динамо, Сампдорію та Глазго Рейнджерс, стаючи чемпіоном у кожному з цих клубів. На рівні збірних він здобув срібло чемпіонату Європи та став олімпійським чемпіоном. Цікаво, що за свою кар'єру Михайличенко встиг пограти за три збірні - СРСР, СНД та Україну.

Після футбольної кар'єри він став тренером та двічі очолював Динамо -з 2002 до 2004 року і у сезоні 2019/2020. У 2008−2009 він був наставником збірної України.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко назвав топклуб, у який міг перейти під час кар'єри.

Також Михайличенко відверто оцінив стан українського футболу під час війни.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олексій Михайличенко ФК Динамо (Київ) Футбол

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