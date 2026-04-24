«Я розсміявся у відповідь». Легенда Динамо Михайличенко розповів, як отримав пропозицію грати за Росію
Олексія Михайличенка (Фото: ФК Динамо Київ)
Колишній футболіст і тренер київського Динамо Олексій Михайличенко розповів, як після розпаду СРСР йому пропонували змінити спортивне громадянство та виступати за збірну Росії.
В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка Михайличенко зізнався, що довго не роздумував, чи приймати пропозицію.
«Мені дзвонили з Москви і пропонували не просто перейти до збірної Росії, а стати її першим капітаном. Ну, і зрозуміло, що житло, гроші… Я розсміявся у відповідь. Сказали, що на таку реакцію й чекали, але мали спробувати. Моя батьківщина — це не тільки Україна, а й мої друзі, родичі, стадіон Динамо», — розповів Михайличенко.
Михайличенко виступав за Динамо, Сампдорію та Глазго Рейнджерс, стаючи чемпіоном у кожному з цих клубів. На рівні збірних він здобув срібло чемпіонату Європи та став олімпійським чемпіоном. Цікаво, що за свою кар'єру Михайличенко встиг пограти за три збірні - СРСР, СНД та Україну.
Після футбольної кар'єри він став тренером та двічі очолював Динамо -з 2002 до 2004 року і у сезоні 2019/2020. У 2008−2009 він був наставником збірної України.
Раніше повідомлялося, що Михайличенко назвав топклуб, у який міг перейти під час кар'єри.
Також Михайличенко відверто оцінив стан українського футболу під час війни.