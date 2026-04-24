Колишній гравець та тренер Динамо Олексій Михайличенко пригадав, як у 1988 році посів четверте місце у голосуванні за Золотий м’яч.

В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка Михайличенко розповів, що дізнався про своє місце лише через рік.

«Ти знаєш, я дізнався про це через рік, тому що такого ажіотажу навколо Золотого м’яча не було, особливо у нас. Так, це була популярна індивідуальна нагорода, але щоб було таке шоу, яке зараз роблять — такого в наші часи не було. Це було не так важливо».

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«Я чув від деяких гравців: «Я мрію виграти Золотий м’яч. Як можна мріяти виграти Золотий м’яч? Ти мрій стати чемпіоном країни, Європи, світу, Олімпійських ігор — про це треба мріяти, бо ти командний гравець. А якщо ти добре граєш, то тоді якусь індивідуальну нагороду ти отримаєш».

«Золотий м’яч — це дуже добре, але мріяти футболісту про Золотий м’яч — це вже не та мрія. Шоу, яке зараз відбувається з Золотим м’ячем, мені взагалі не до вподоби, я навіть не дивлюся його. Раніше це не було шоу, це просто була нагорода», — сказав Михайличенко.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко назвав топклуб, у який міг перейти під час кар'єри.

Також легенда Динамо розповів, як отримав пропозицію грати за Росію.

Крім цього, Михайличенко пригадав, що відбувалося в Києві після аварії на ЧАЕС.