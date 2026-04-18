«Перед кожним матчем». Кополовець став гравцем аматорського клубу — відео оригінального представлення
Михайло Кополовець — колишній український футболіст (Фото: ФК Карпати Львів)
Колишній гравець львівських Карпат Михайло Кополовець спробує свої сили в аматорському футболі.
Ексфутболіст приєднався до аматорського клубу Лопатин із другої ліги Львівської області й виступатиме під 18-м номером.
«Welcome, Legend!
Офіційно! Михайло Кополовець — гравець Лопатина.
Тепер перед кожним матчем на нас чекає нова традиція", — йдеться у повідомленні клубу.
Відео є відсилкою до легендарної фрази Кополовця: «Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою. Перед каждою! Перед каждою ігрою ходимо в церкву! Перед каждою ігрою ходимо в церкву! Кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить в церкву! Перед каждою».
За Лопатин також виступає колишній футболіст Сергій Рибалка. Він поєднує виступи за клуб із тренерською роботою в медіафутбольній команді Ruh Media Team.
Раніше Михайло грав за медіафутбольний клуб IGNIS, який представляють колишні гравці Динамо та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв.
Зазначимо, що Кололовець звершив кар'єру в квітні 2021 року після виступів за Минай. А зараз працює в львівських Карпатах.
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