«Йому потрібно йти в оренду». Маркевич дав пораду Мудрику після повернення

Мирон Маркевич відреагував на повернення українського вінгера Михайла Мудрика, з якого зняли дискваліфікацію за допінг .

Легендарний український тренер вважає, що 25-річному вінгеру слід піти в оренду.

«Звичайно, я його вітаю — радий за нього. Знаю лише одне — йому потрібно грати. Важко зрозуміти, чи буде він зараз потрібен Челсі, чи гратиме він там після такої перерви, але… Я думаю, йому потрібно йти в оренду й набиратися ігрової практики».

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Маркевич вважає, що Мудрику підійде чемпіонат Іспанії або ж оренда у французькому Страсбурзі".

«Мабуть, Іспанія. А де ж іще? Я вважаю, що найбільше йому підійде іспанський чемпіонат, але не знаю, чи хочуть його там бачити.

Чемпіонат Франції йому теж підходить. Розумієте, він багато пропустив… Йому зараз просто потрібно грати — мати ігрову практику. Страсбург — далеко не останній клуб у Франції. Можна спробувати свої сили і у Франції", — наводить слова Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі. Українець не виходив на поле з листопада 2024 року, коли в його допінг-пробі було виявлено мельдоній.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір.

Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.