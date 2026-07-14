Мудрик програв судову справу на суму понад мільйон євро

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Співаковський в ефірі програми повідомив, що український футболіст програв справу в Палаті з вирішення спорів УАФ. Скаргу на Мудрика подав його колишній агент Олексій Альохін із компанії ALIK Football Management.

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«Палата частково задовольнила позов тепер уже колишнього агента Михайла Мудрика Олексія Альохіна щодо невиплати частини агентської комісії після переходу футболіста до Челсі», — заявив журналіст.

Йдеться про останній транш, який Мудрик мав переказати агенту. Його розмір становить 1,3 млн євро.

Зазначається, що УАФ офіційно та публічно прокоментує відповідне рішення Палати з вирішення спорів наприкінці липня. Михайло може оскаржити це рішення, але лише в Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що 25-річний Мудрик отримав від Футбольної асоціації Англії (FA) чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Вінгер подав апеляцію на рішення FA до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Востаннє українець виходив на поле у складі Челсі 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0). Мудрик перейшов до Челсі з донецького Шахтаря в січні 2023 року.

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше Зінченко розповів про зірваний трансфер Мудрика до Арсенала.