Мудрик може змінити клуб в АПЛ: названо головного претендента на оренду українця

18 серпня, 13:18
Михайло Мудрик може піти в оренду (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Михайло Мудрик може піти в оренду (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє TEAMtalk, новачок АПЛ Ковентрі наразі найближчий до підписання 25-річного українця.

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Йдеться про оренду Мудрика, над якою зараз активно працює команда колишнього головного тренера Челсі Френка Лемпарда.

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У лондонському клубі позитивно оцінили стиль гри, який демонструє Ковентрі під керівництвом Лемпарда. «Сині» вважають, що цей клуб може забезпечити українцеві необхідні умови для відновлення форми за умови регулярної ігрової практики.

Зазначається, що в Челсі не розглядають потенційну оренду як остаточне розставання з футболістом, адже вірять у його здатність грати на високому рівні.

У Челсі також вважають, що Михайло міг би отримувати певний ігровий час і в складі Челсі, якби залишився в команді, але не мав би регулярної ігрової практики.

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Мудрик не проводив офіційних матчів із листопада 2024 року. Раніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на заборонену речовину мельдоній. 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію футболіста.

Мудрик одразу повернувся до тренувань і взяв участь у трьох передсезонних матчах Челсі — проти Ювентуса, Мілана та Джохор Дарул Тазім.

Зазначимо, що Михайло вперше розповів, як готувався до повернення у футбол.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Челсі Михайло Мудрик

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