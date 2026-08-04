«Він особливий гравець»: клуби «високого рівня» з Європи зацікавилися Мудриком

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Після повернення до футболу інтерес до 25-річного українця виявляють клуби з провідних європейських чемпіонатів.

За інформацією The Athletic, послугами Мудрика цікавляться «клуби високого рівня» з Англії, Італії, Німеччини та Іспанії.

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Водночас французький Страсбур, який має спільних власників із Челсі та раніше називався одним із можливих варіантів для продовження кар'єри українця, наразі не розглядається як потенційне місце його переходу.

Раніше головний тренер Челсі Хабі Алонсо не виключив, що Мудрик може залишити лондонський клуб на правах оренди, однак наголосив, що остаточного рішення щодо майбутнього футболіста ще не ухвалено.

«Все сталося дуже швидко. Найважливіше зараз — думати про людину, щоб дати йому знову відчути себе частиною команди та повернутися до командної динаміки. Нам потрібно оцінити ситуацію. Але, безумовно, він особливий гравець, і це особливий випадок, тому ми повинні бути чуйними», — сказав Алонсо.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Михайла Мудрика тимчасово відсторонили після позитивного допінг-тесту, а в червні 2025-го офіційно звинуватили у порушенні антидопінгових правил.

У 2026 році незалежна дисциплінарна комісія FA дискваліфікувала футболіста на чотири роки, після чого він подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час її розгляду WADA змінило технічний документ щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мали зворотної сили, концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, за новими правилами не вважалася б порушенням.

У результаті FA, WADA та Мудрик домовилися завершити апеляційне провадження, після чого дискваліфікацію футболіста було скасовано.

Мудрик напередодні провів перше тренування з Челсі після скасування дискваліфікації.

Раніше Алонсо також заявив, що Мудрик може зіграти у товариському матчі Челсі проти Ювентуса.

Також повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.