Мудрик може залишити Челсі одразу після повернення до футболу

Михайло Мудрик може піти в оренду (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Український футболіст Челсі Михайло Мудрик може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Фабріціо Романо, лондонський клуб розглядає можливість віддати 25-річного вінгера в оренду, щоб після повернення до футболу він отримував стабільну ігрову практику.

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За інформацією джерела, Челсі відкритий до відповідних пропозицій від інших команд.

Серед потенційних варіантів розглядаються клуби з Італії, а також французький Страсбур.

Зазначається, що пріоритетом для самого Мудрика залишається продовження кар'єри в Англії — футболіст хотів би перейти на правах оренди до іншого представника Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. У листопаді 2024 року футболіста було відсторонено від участі в матчах після проваленого допінг-тесту, під час якого в його організмі виявили мельдоній.

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Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно завершила дисциплінарний розгляд його допінгової справи.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і взяв участь у товариському матчі з Ювентусом, вийшовши на заміну в другому таймі. Це був перший поєдинок Михайла з листопада 2024 року. Згодом українець також зіграв проти Мілана та Джохора.

Повідомлялося, що в Челсі помітили несподівану зміну в поведінці Мудрика.