«Ще зарано для 90 хвилин»: Алонсо розповів, чи зіграє Мудрик у матчі Челсі проти Ювентуса

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо заявив, що український вінгер Михайло Мудрик зможе зіграти у товариському матчі проти Ювентуса.

Спаринг між «Синіми» та «Старою синьйорою» відбудеться 5 серпня. Початок зустрічі запланований на 14:30 за київським часом.

«Так, він міг би зіграти. Можливо, ще зарано, щоб він відіграв 90 хвилин, але його можна включити до складу. Його включили до складу, отже, він може зіграти», — цитує Алонсо BBC.

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Водночас іспанський фахівець зазначив, що тренерський штаб поки не має повної оцінки фізичного стану Мудрика.

«Він тренувався вчора, приїхавши прямо з аеропорту до готелю. Тож учорашній день був більше присвячений відчуттям та емоціям — поверненню до команди, щоб оцінити рівень фізичної форми», — сказав Алонсо.

Мудрик напередодні провів перше тренування з Челсі після скасування дискваліфікації.

Нагадаємо, у грудні 2024 року українського футболіста тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025 року його офіційно звинуватили у порушенні антидопінгових правил.

У 2026 році незалежна дисциплінарна комісія Футбольної асоціації Англії (FA) встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мали зворотної сили, концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, за новими правилами не вважалася б порушенням.

У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження, після чого дискваліфікацію футболіста було скасовано.

Раніше повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться вінгером Челсі Михайлом Мудриком після зняття дискваліфікації.