Михайла Мудрика дискваліфіковано на чотири роки за допінг

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав від Футбольної асоціації Англії (FA) чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Він зазначив, що це максимальне покарання.

26 лютого 2026 року Мудрик подав апеляцію на рішення FA до Спортивного арбітражного суду (CAS). У CAS підтвердили, що українець оскаржує «накладений період відсторонення у чотири роки». Наразі сторони обмінюються письмовими матеріалами, дата слухання ще не призначена.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а у червні 2025-го футболіста офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Мудрик заперечував свою провину і прийняв рішення відкрити пробу Б, яка, за даними ЗМІ, підтвердила позитивний результат. Востаннє українець виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0).

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонську команду Михайло провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

Раніше Даріо Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі.